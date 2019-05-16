Работы в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" начали в барнаульском селе Власиха, сообщает городская администрация.
Так, дорожникам предстоит отремонтировать полотно по улице Рождественской (от улицы Берестовой до улицы Изящной), участок от улицы Рождественской до улицы Изящной, 18а, улицу Берестовую (от улицы Ковыльной до улицы Рождественской).
Общая площадь дорожных работ на участках этих улиц составит более 12 841 квадратного метра.
"Попавшие в программу ремонта улицы Рождественская, Изящная, Берестовая входят в маршруты движения общественного транспорта. Благодаря нацпроекту, увеличится пропускная способность этих дорог, а также повысится безопасность дорожного движения", – подчеркивают в мэрии.
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