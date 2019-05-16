Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Демонтаж конструкции с надписью "Барнаул" проводят рабочие на крыше одного из многоквартирных домов.
Данные работы осуществляются в четверг, 16 мая, по адресу: улица Панфиловцев, 22.
Напомним, что осенью 2017 года в центре краевой столицы была демонтирована конструкция со слоганом "Барнаул орденоносный".
Комментарии
Это наверное к переименованию.
последним кто уезжать будет, на вокзале свет потушите
Идиоты. Зачем это делать?
Наверняка сдают во вторчермет.
16.05.2019 12:37
- гость -
пока никого не прибило падающей буквой пусть снимают, наврятли за ними кто-то ухаживает-проверяет
Так в своё время назвали один из новых супемаркетов,расположенного на первом этаже этого дома.
теперь это не Барнаул, а Луаня
Предлагаю на каждом доме в городе поставить надпись БАРНАУЛ, чтобы сограждане очнувшись после очередных длительных праздников не спрашивали - *Где я?"
теперь это не Барнаул, а Луаня
здравствуй, Китай
Вообще-то там было: гастроном Барнаул
16.05.2019 13:00
- гость -
СССРовские буквы долго стоят. Лестница на ВДНХ без ремонта стояла десятилетия и стояла бы ещё. А новодел валится, каждый год чего-то там доделывают.
16.05.2019 12:47
- гость -
Идиоты. Зачем это делать?
Чтобы гениальные спрашивали и не понимали!
надпись держалась во всех смыслах и не выглядела ветхой. и дизайн красивый
жаль, что демонтируют, одним символом города становится меньше
лучше бы часы на пересечении георгиева-50 лет ссср демонтировали, все равно они не идут