Таша Строгая прилетела в Барнаул, чтобы научить выглядеть красиво жительниц Алтайского края. Эксперт моды и известная телеведущая проводит в Барнауле четырехдневную выездную школу стиля.
Вместе со Строгой над красотой и созданием стильного образа жительниц Барнаула будет трудиться известный имидж-консультант Светлана Романова.
Как следует из программы курса, жительниц Барнаула обучат основам колористики, грамотному шопингу и помогут создать гардероб для разных социальных групп. Обещают полное погружение в интерактив и практическую работу над образом. Обучение будет длиться три дня и еще один день дается на преображение: в это время состоятся фотосессии участниц в новом образе.
В Барнауле Строгая пробудет до 19 мая. А остановилась она, по данным нашего источника, в одной из старейших и красивейших гостиниц города.
Комментарии
Саму бы кто украсил....
За ваши денежки вам навешают лапшу на уши. Неужели кто-то клюнет?
Кто такая?
Таша-Простокваша