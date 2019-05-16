АлтГПУ принимает делегацию французского Университета Франш-Конте

В состав делегации вошли преподаватели и сотрудники французского университета – Анн-Клэр Рэмон, преподаватель французского языка как иностранного; Лариса Рипплинге, преподаватель русского языка как иностранного; Флориан Шапе, сотрудник Центра прикладной лингвистики.



Рабочая программа визита началась со встречи с ректором педагогического университета Ириной Рудольфовной Лазаренко. Ректор вуза отметила: "Для нашего региона, расширяющего взаимодействие с Францией и в части туризма, и в части бизнеса, французский язык как средство коммуникации очень важен. За поддержку французского языка и его популяризацию, по сути, отвечаем в крае мы одни. Мы рады, что удалось восстановить в вузе кафедру французского языка, которая ведет огромную работу по его продвижению среди школьников и студентов Алтайского края. Мы надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества между нашими вузами".

Отметим, что с 2011 года французским университетом и алтайским педвузом осуществляется обмен студентами и преподавателями на регулярной основе. Основным партнером вуза в Безансоне долгое время была кафедра русского языка. Благодаря этим взаимоотношениям и стал возможен академический обмен, а также участие АлтГПУ в программе ERASMUS+. В этом году интерес во взаимодействии с кафедрой французского языка АлтГПУ проявили специалисты еще одного структурного подразделения университета: кафедра методики преподавания французского языка как иностранного. В апреле Университет Франш-Конте посетили представители АлтГПУ. На встрече с преподавателями и руководством этой кафедры они обсудили взаимное участие студентов и преподавателей в проекте ERASMUS+, а также перспективы двойного диплома магистратуры. Приезд коллег из Франции стал ответным на этот визит и преследует основную цель – закрепить предварительно достигнутые договоренности.



Светлана Владимировна Беляева, координатор французского направления деятельности управления международного сотрудничества и межрегиональных связей на встрече французской делегации с ректором озвучила приоритетные векторы взаимодействия, среди которых наиболее перспективным на данном этапе является сотрудничество в области совместных публикаций. В продолжение темы Ирина Рудольфовна презентовала гостям вузовский журнал "Вестник Алтайского государственного педагогического университета" как площадку для реализации данного направления работы.



В программе визита делегации встречи с французскими студентами, проходящими обучение в АлтГПУ по программе академического обмена, открытые лекции преподавателей университета Франции для всех желающих, занятия со студентами лингвистического института АлтГПУ. Представители вуза-партнера проведут семинар для учителей французского языка города Барнаула, посетят базовую гимназию кафедры французского языка и примут участие в работе жюри конкурса французской песни среди школьников.