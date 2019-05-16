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Счетная палата в Алтайском крае выявила нарушения на 3,2 миллиарда рублей

, ИА "Амител"
Это в 1,8 раза больше, чем годом ранее

Счетная палата Алтайского края в 2018 году выявила финансовые нарушения на сумму 3 миллиарда 199 миллионов рублей, что в 1,8 раза превышает уровень предыдущего года. Об этом стало известно во время встречи председателя Счетной палаты Виктора Миненки и председателя АКЗС Александра Романенко.

"Существенно увеличилось нецелевое использование бюджетных средств: с 0,9 млн рублей в 2017 году до 55,3 млн рублей в 2018 году, из которых 54 млн рублей выявлено в ходе выборочной проверки использования субсидии, выделенной из краевого бюджета на расчеты муниципальных образований края за потребленные топливно-энергетические ресурсы", – отметил председатель счетной палаты региона Виктор Миненок.

Так, неэффективное использование бюджетных средств из общего числа нарушений установлено на сумму 324,6 млн рублей. При этом более 55% всех выявленных финансовых нарушений допущено муниципальными образованиями.

Председатель АКЗС Александр Романенко во время встречи с главой Счетной палаты предложил ведомству акцентировать внимание не только на анализе эффективности произведенных расходов.

"Я предлагаю вам нашу аналитику, нашу экспертную работу построить таким образом, чтобы максимально верно оценить влияние каждого бюджетного рубля на рост конкретного предприятия, района или города. Давайте объединим усилия для выполнения главной задачи – общего роста экономики, подъема заработной платы в реальном секторе экономики, а за счет налоговых поступлений – роста доходов всех уровней бюджета и, соответственно, возможности подъема заработной платы работникам бюджетной сферы. Это наша общая задача, и вы, как один из главных органов экспертной финансовой оценки, можете привнести свой существенный вклад", – подчеркнул председатель АКЗС.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

16.05.2019 14:01
Гость

Вопрос к редакции, а картинки с российскими рублями в интернете не нашлось? Или просто польские красивше?)

0  0
16.05.2019 14:54
- гость -

Ладно там картинки не те, у меня эта цифра в голове не укладывается "МИЛЛИАРДЫ" и как за это только журят сейчас? ай ай?

0  0
16.05.2019 15:27
- гость -

16.05.2019 14:54
- гость -

Рука руку моет

0  0
16.05.2019 17:55
гость

Чиновники продолжают воровать,аппетит растет посадок нет,коррупция в полном расцвете.

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