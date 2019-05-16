Глава Барнаула Сергей Дугин опроверг слухи о своей отставке. Заявление действующий руководитель столицы Алтайского края сделал во время выездного совещания 16 мая. Об этом же чуть ранее сообщила пресс-служба мэрии: "Никакой информации о сложении полномочий главы города у нас нет. Наоборот, Сергей Дугин сегодня проводит выездное совещание".
Сергей Дугин сообщил журналистам, что "новости" о своей отставке узнал из СМИ. Однако пока никаких решений по этому поводу никто не принимал. При этом глава города подчеркнул, что сейчас основной задачей является подготовка столицы Алтайского края к следующему отопительному сезону:
"Я так же как и вы с интересом ее (новость об отставке, – прим. редакции) прочитал вчера, так же как и вы остался в недоумении. Если будет принято решение – мы, как те солдаты, будем исполнять. Пока я не в курсе всего того, что пишут на сайтах. Надо работать. Надо готовиться к зиме. У нас есть планы по водоканалу, по СГК. Завтра будет заседание правительства по прохождению отопительного сезона. Ну и вот...".
Информацию о том, что Сергей Дугин уходит с поста главы Барнаула, распространили 15 мая ряд городских СМИ и телеграмм-каналов со ссылкой на "свои" источники. Напомним, Дугин возглавляет администрацию города Барнаула с 25 декабря 2015 года.
Отметим также, что 14 мая Сергей Дугин отмечал день рождения. Главе Барнаула в 2019 году исполнилось 63 года.
Комментарии
Серёга слабое звено, городу нужен мэр со стальными яйцами, ну типа Новикова
Бедняга трудится, а становится только хуже, пусть уже отдыхает на пенсии, все равно хозяйственник из него плохой, мэр тоже только на бумаге, поэтому пусть занимается тем, что умеет. Сплошные амбиции, ничего от нормального профессионала нет. Пусть уходит на пенсию.
Ну нет все признавались,что ждут отставки!
дугин, типичный советский функционер, вреде как суету изображает. а на выхлопе ноль целых ноль десятых, главное удержать на должности, быть угодным губернатору.
"Жаль, жаль, жалко мне..."
Бездарная власть. Вырубленные пыльные улицы, ночные пьяные гонки, проданные заводы
В кои то веки хороший мэр появился.. пусть работает!
Жаль, что опроверг, может наконец оставили бы ёлку центральную в покое...
Главой с большой буквы был Владимир Баварин, а эти - "эффективные менеджеры"...
а уголовные дела-то будут опосля отставки, по старой доброй традиции?
ну типа Новикова
а типа петьки фризина тебе не надо? вот уж точно тогда в администрациях останутся только "головы чугунные, ноги оловянные", "лоб об стену, лоб становится кременным".
Пора Дугина менять, хуже не будет.
А вообще, про сущность власти мэрии есть замечательный фильм "Дурак", посмотрите обязательно.
Ну, в принципе, перемены нужны.
Глава Барнаула сообщил, что сам узнал о своей "отставке" из СМИ....
-а на днях мне муж сказал, что у нас будет ребёнок
Папа Карла тоже в день своей отставки утверждал, что это всё слухи. До обеда опровергал, а после обеда его Путин отставил