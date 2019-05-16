Глава Барнаула Сергей Дугин опроверг слухи о своей отставке. Заявление действующий руководитель столицы Алтайского края сделал во время выездного совещания 16 мая. Об этом же чуть ранее сообщила пресс-служба мэрии: "Никакой информации о сложении полномочий главы города у нас нет. Наоборот, Сергей Дугин сегодня проводит выездное совещание".

Сергей Дугин сообщил журналистам, что "новости" о своей отставке узнал из СМИ. Однако пока никаких решений по этому поводу никто не принимал. При этом глава города подчеркнул, что сейчас основной задачей является подготовка столицы Алтайского края к следующему отопительному сезону:

"Я так же как и вы с интересом ее (новость об отставке, – прим. редакции) прочитал вчера, так же как и вы остался в недоумении. Если будет принято решение – мы, как те солдаты, будем исполнять. Пока я не в курсе всего того, что пишут на сайтах. Надо работать. Надо готовиться к зиме. У нас есть планы по водоканалу, по СГК. Завтра будет заседание правительства по прохождению отопительного сезона. Ну и вот...".

Информацию о том, что Сергей Дугин уходит с поста главы Барнаула, распространили 15 мая ряд городских СМИ и телеграмм-каналов со ссылкой на "свои" источники. Напомним, Дугин возглавляет администрацию города Барнаула с 25 декабря 2015 года.

Отметим также, что 14 мая Сергей Дугин отмечал день рождения. Главе Барнаула в 2019 году исполнилось 63 года.