19 мая 2019 года в 13:00 в ТРЦ "Пионер" стартует настоящая ярмарка слаймов. Лучшие производители представят свою продукцию, проведут презентации и подготовят приятные сюрпризы.
Что такое слайм? Это популярная игрушка из желеобразного материала, которую приятно мять в руках, месить как тесто, в общем, "жмякать" и "жамкать". Многие взрослые могут вспомнить, как 10-15 лет назад были популярны "лизуны": структура и состав у этих игрушек очень похожи. Только со времен "лизунов" производство шагнуло далеко вперед. В слаймы можно добавлять красители, блестки, бусины, почти все, что найдется под рукой. А еще приятно и интересно сделать слайм своими руками – это отличный вариант досуга для всей семьи и наглядное изучение химических реакций.
Что же ждет вас в "Пионере" в этот выходной день:
– качественные и безопасные готовые слаймы и ингредиенты для их изготовления;
– выставки и фотосессии с самыми крутыми слаймами;
– много веселья и "жмяканье" до упаду.
А еще в 14:00 для вас пройдет лотерея с крутыми призами от каждого слаймера. Приходи и выигрывай!
Увидимся на фуд-корте ТРЦ "Пионер" в 13:00. Вход бесплатный.
ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул, пр-т Ленина, 102в
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