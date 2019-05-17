Черный цвет впитывает в себя абсолютно все цвета, не отпуская их во внешний мир. Черный цвет парадоксален: связан с бесконечностью и тишиной. Он вызывает ощущение тайны, защищенности и утешения.
Пожалуй, ни одна составляющая цветовой палитры не вызывает столько споров. Кто-то считает черный символом скорби и смирения, а кто-то видит в нем воплощение стиля и респектабельности.
В "Тойота Центре АЕМ" уверены, что черный – цвет роскоши, символизирующий потаенные желания. И официальный дилер "Тойота" в Барнауле готов помочь реализовать самые тайные из них.
С 15 по 31 мая 2019 года в "Тойота Центре АЕМ" – "Черная пятница". Именно в этот период на автомобили RAV 4 (Рав 4), Camry (Камри), Fortuner (Фортюне), Land Cruiser 200 (Лэнд Крузер) в ЧЕРНОМ окрасе вас ждет выгода до 450 тысяч рублей.
Чтобы воспользоваться невероятно выгодным предложением и использовать шок-цену на автомобиль мечты, нужно лишь позвонить по телефону: 8 (3852) 23-23-23.
Тойота Центр АЕМ
г. Барнаул, ул. Попова, 165
Телефон: +7 (3852) 23 23 23
www.toyota-aem.ru