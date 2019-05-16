Фото и видео: vk.com/barneos22
Мощный град обрушился на Новоалтайск днем в четверг, 16 мая, сообщили местные жители в социальных сетях.
Реагируя на эти сообщения, другие жители региона также пишут, что подобного рода осадки выпали в Баюновских Ключах и в Шипуново.
Комментарии
Где разрушения? трупы? Что за мощнейший град без смертей?
все разрушенно но трупы не могут пока это подтвердить
воооот, грешили бы меньше - не было бы такого
я не грешила... у меня нету града
Уже через полчвса растаяло и солнышко.
Грех это кода называют мокрый снег градом!