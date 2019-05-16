Бывший курсант Барнаульского юридического института предстал перед судом за причинение телесных повреждений незнакомой девушке.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, установлено, что в апреле прошлого года 23-летний курсант с друзьями отдыхал в одном из ночных клубов региональной столицы.
"Проходя мимо незнакомой танцующей девушки, молодой человек позволил себе непристойное поведение по отношению к ней, а после сделанного замечания, из хулиганских побуждений ударил потерпевшую ногой", – уточняют в СКР.
Суд приговорил молодого человека к обязательным работам. Приговор вступил в законную силу.
Комментарии
Теперь вопрос- а кто у нас те самые молодые мусорята, сотрудники прокуратуры, да и ОБЭП с СК? Правильно- вот такие же "бывшие курсанты БЮИ".
Очевидно зачет сдавал, не печень по асфальту конечно, но суть этих показывает...
А в мусара такие только и идут.
И это он пока не имеет власти, а уже такое творит...
жаль, но именно там курсанты и перестают быть настоящими людьми... Просто прекращают ими быть и становятся... Эх, как назвали выше