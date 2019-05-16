Мэр Красноярска запретил строительство храма на месте сквера

Мэр Красноярска Сергей Еремин не разрешил начать строительство храма на месте одного из городских скверов, сообщается на сайте мэрии города.
"Мэр Красноярска Сергей Еремин принял ряд решений по вопросам строительства религиозных объектов. Глава города подписал постановление об отказе в предоставлении разрешения на использование земельного участка, расположенного в границах улицы Баумана и проспекта Свободного. Прежде всего, в связи с наличием на этой территории сквера и необходимости сноса зеленых насаждений для строительства храма", – говорится в сообщении.
Общественные слушания о строительстве храма прошли в середине апреля. На них большинство высказалось против строительства.
Власти города сообщили, что мэр также утвердил корректировку расположения Богородице-Рождественского кафедрального собора на набережной Енисея и согласовал использование под храм участка в одном из районов города.
Тем временем в Екатеринбурге не утихают акции против строительства храма святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал стороны конфликта к диалогу.
Комментарии
А вот бывший мэр Екатеринбурга е.ройзман сейчас глазёнками крутит и решает:пойти или не пойти в сквер на митинг,быть ли с народом или не надо.
PS Один маленький вопрос,кто решил строить большой православный храм,продумывал ли он последствия и именно на какие надеялся?