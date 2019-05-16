Журналист Владимир Познер на своем сайте рассказал, как в детстве дрался с американцами на стороне русских, называя себя русским американцем.

"Это было в Америке, вскоре после окончания Второй мировой войны, потому что во время войны все обожали русских <...> Но после войны все стало очень быстро меняться, особенно после речи Черчилля в Фултоне, в штате Миссури, о "железном занавесе". А папа мой, который был очень просоветский и так далее, подружился с советскими работниками ООН, которые работали в Нью-Йорке, и я познакомился с некоторыми их детьми", – рассказал Познер.

"И как-то я попросил, нельзя ли мне посмотреть их школу. Меня пригласили – и я был совершенно потрясен. Потому что, во-первых, они вставали, когда отвечали, в американской школе об этом речи быть не может, и вообще дисциплина была совершенно другая, меня это все потрясло", – отметил он.

"А из-за ухудшения отношений их стали поджидать американские ребята, когда они выходили из школы. Ну и я, конечно, на стороне русских дрался. Но поскольку там мат стоял (американский мат, конечно, не дотягивает до русского, но он неплохой), и я его употреблял широко и без акцента, то американские ребята с удивлением говорили: "Ты кто вообще?", а я им отвечал: "Я русский американец", ну и меня поэтому особенно "любили", – рассказал Познер.