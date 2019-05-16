Четыре российские компании вошли в мировой топ-100

В первую сотню рейтинга крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 в 2019 году вошли четыре российские корпорации, сообщает "Взгляд".
"Газпром" занял 40-ю строчку рейтинга Forbes Global 2000, Сбербанк обосновался на 47-м месте, "Роснефть" оказалась на 52-м, а "Лукойл" занял 97-ю позицию.
Годом ранее в этом же рейтинге "Газпром" занимал 43-ю строчку, Сбербанк также был на 47-м месте, "Роснефть" занимала 73-ю строчку, а "Лукойл" укрепился на 98-м месте. Таким образом, почти все российские компании из первой сотни рейтинга за год улучшили свои позиции.
Всего в 2019 году в рейтинг Forbes Global 2000 вошли 22 российские компании, при том что годом ранее в него входили 25 компаний из России.
В рейтинг текущего года не вошли "Полюс", "Уралкалий" и "Аэрофлот". В прошлом году они занимали в рейтинге 1552, 1993 и 1932 места соответственно.
Рейтинг крупнейших компаний мира Forbes составлен исходя из совокупной оценки выручки, прибыли, активов и рыночной стоимости.
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