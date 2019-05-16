Медведев напомнил регионам, что может забрать у них полномочия

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматриваются законопроекты, заявил, что возвращение на федеральный уровень государственного ветеринарного контроля позволит повысить качество продукции агропромышленного комплекса, передает ТАСС.
"Полномочия по государственному ветеринарному надзору будут возвращены с регионального уровня на уровень Россельхознадзора. После определенных проблем, которые возникли, стало очевидно, что сейчас такого рода централизация является правильной", – сказал Медведев.
По его словам, агропромышленный комплекс РФ сейчас активно развивается и "это та сфера, где важна позитивная динамика не только по валовым показателям, но и по вопросам качества, а для этого необходим централизованный контроль".
Медведев отметил, что правительство на заседании обсудит также законопроект, который устанавливает систему контроля со стороны федерального центра за исполнением переданных регионам полномочий в разных сферах.
"Оцениваться должны в первую очередь эффективность, качество. И если региональные органы власти не справляются со своими задачами, то федеральный центр имеет право по решению президента или правительства изъять у них переданные полномочия", – заявил Медведев, уточнив, что изменения в системе контроля коснутся 26 сфер деятельности региональных администраций.
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