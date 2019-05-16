Молодежный парламент Алтайского края избрал нового председателя

В четверг, 16 мая, в Барнауле прошла шестая сессия Молодежного парламента Алтайского края (МПАК), в ходе которой председатель Артем Сингач сложил свои полномочия, сообщается на сайте АКЗС. Новым руководителем стал Артем Сафонов.
Сингач завершил работу в связи с достижением предельного возраста. Согласно положению о парламенте, в него избираются представители в возрасте от 14 до 35 лет. Он был депутатом МПАК с 2009 года, а председателем – с 2013 года, возглавляя его на протяжении двух созывов подряд.
Сингач подчеркнул, что Молодежный парламент всегда ставил амбициозные цели: "Одной из них стало создание системы молодежных парламентов в регионе. Сейчас во всех городах и районах края действуют молодежные совещательные органы. Еще одной задачей стало установление взаимоотношений с органами власти и общественными организациями, и она тоже решена положительно. Именно благодаря Молодежному парламенту возрожден Совет студентов Алтая. Множество проектов, разработанных в Алтайском крае, внедрены на территории всей страны. Молодежный парламент на каждой сессии выдвигал законодательные инициативы, и некоторые из них были внедрены".
На должность нового председателя президиум МПАК выдвинул кандидатуру Сафонова. Он является членом парламента с 2014 года, долгое время исполняет обязанности заместителя председателя. Кандидатура была поддержана молодыми парламентариями единогласно.
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