Первый канал принял решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", в котором победила Микелла Абрамова – дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, пишет РБК со ссылкой на заявление телеканала.

Ранее стало известно, что компания Group-IB, которую телеканал привлек к расследованию итогов конкурса, выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника под номером 07 (под этим номером выступала Микелла Абрамова). По данным специалистов, в накрутке голосов участвовало несколько сотен телефонных номеров, с которых было отправлено более восьми тысяч сообщений.

"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу", – пояснили свое решение представители канала.

Отмечается, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая. 24 мая телеканал покажет выпуск с итогами проверки.

Финал шоу "Голос. Дети" прошел 26 апреля. Дочь Алсу в финале набрала 56,5% голосов зрителей и опередила других финалистов – Ержана Максима и Валерия Кузакова, которые набрали 15,6% и 27,9% соответственно. Результат голосования вызвал волну негодования в соцсетях, из-за чего Первый канал объявил о проведении проверки.

Ранее сообщалось, что минимум пять регионов РФ заподозрили в "аномальном" голосовании. Среди подозрительных субъектов находятся Москва и Подмосковье, а также Курская, Калининградская и Кировская области.

Примечательно, что в СМИ ранее появилась информация о привлечении работников курского завода "Авиаавтоматика" для голосования за дочь Алсу. Якобы их просили отправлять SMS, оплатив расходы на связь и выдав небольшие денежные бонусы. Также сообщалось, что в некоторые военные части поступило несколько тысяч сим-карт, которые якобы были использованы для голосования.