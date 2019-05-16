Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг, 16 мая, попросил принять меры по погашению задолженностей предприятий ЖКХ в регионах страны, передает ТАСС.
"Еще одна важная тема – это задолженность предприятий ЖКХ и энергетики за потребляемые ресурсы. По данным регионов, она снизилась на 6%, составила 213 млрд рублей", – сказал Медведев, открывая заседание кабмина.
Суммы, по словам премьера, по-прежнему внушительные, в связи с чем он просил принять дополнительные меры по погашению долгов. "Нужно заключать и прямые договоры между жильцами и ресурсоснабжающими организациями, исключать недобросовестных управляющих из цепочек расчетов, ну и некоторые другие меры принимать", – подчеркнул Медведев.
Он также обратил внимание на необходимость проанализировать причины формирования долгов предприятий за потребляемые энергоресурсы, принять меры по погашению и предусмотреть в бюджетах средства на возмещение затрат.
"Суммы по-прежнему внушительные. Поэтому прошу принять меры по погашению задолженности. Дополнительные меры, потому что они и так есть, предпринимаются определенные усилия", – уточнил Медведев.
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