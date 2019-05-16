Путин сравнил чиновников с владельцами средств повышенной опасности

Президент России Владимир Путин, выступая на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость", заявил, что спрос с чиновников за нарушения должен быть особый, "как с владельца средства повышенной опасности", передает ТАСС.
"Что касается чиновников, с них особый должен быть спрос", – заявил Путин.
"Человек, когда идет на государственную или муниципальную службу, должен понимать, что на его плечах особая ответственность перед людьми, и с них спрос строже, чем с кого бы то ни было другого. Так же как у владельца средства повышенной опасности – машины – если ДТП происходит, на нем больше ответственности", – продолжил мысль президент.
Путин также подчеркнул, что законодатели во всех странах исходят из того, что на чиновнике большая ответственность, поэтому он должен отвечать по-особому.
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