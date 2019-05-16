Путин предложил спросить жителей Екатеринбурга о строительстве храма

Президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей района, где планируют построить храм на месте сквера, сообщает "Интерфакс".
Путин о ситуации вокруг строительства храма в Екатеринбурге: "Я узнал об этом случайно, только вчера...удивился...как правило, люди просят, чтобы храм построили". Но мнение жителей района надо учесть, например, провести референдум pic.twitter.com/BCQd21prGb— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 мая 2019 г.
"Если речь о жителях этого района, их мнение нужно учесть. Храм должен объединять, а не разъединять. Надо провести опрос и пусть победит мнение большинства. А если построят храм, пусть застройщики сделают сквер в другом месте", – сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостаточными действия силовиков при разгоне стихийной акции против строительства храма, так как там "речь идет о провокациях".
Накануне были задержаны 70 человек, более 20 арестованы.
Митинги против строительства храма на месте сквера продолжаются в Екатеринбурге с 13 мая. Участники протестов провели переговоры с местными властями, которые закончились безрезультатно.
Протестующие подчеркивают, что выступают не против храма, а против его возведения на месте сквера.
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