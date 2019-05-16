Чистый вывоз капитала из России в январе-апреле увеличился почти вдвое

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2019 года, по предварительной оценке, составил 34,7 млрд долларов, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года (18,5 млрд долларов), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Центробанка РФ.
Регулятор отмечает, что практически весь прирост этого показателя был обусловлен увеличением чистого приобретения иностранных активов банковским сектором наряду с более существенным, чем годом ранее, сокращением внешних обязательств.
Международные резервы РФ приросли на 21,7 млрд долларов, главным образом за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступления средств от размещения суверенных ценных бумаг.
Ранее сообщалось, что чистый отток капитала из РФ в первом квартале 2019 года составил 25,2 млрд долларов. Таким образом, в апреле он мог достичь 9,5 млрд долларов.
По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти 60 долларов за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне 35 млрд долларов.
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