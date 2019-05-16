Ремонт теплосетей на двух участках дорог в Барнауле отразится на схеме движения общественного транспорта, сообщили в городской администрации.
В мэрии отмечают, что "Барнаульская тепломагистральная компания" ведет ремонт теплосетей в рамках подготовки городского хозяйства к новому отопительному сезону.
Так, продолжается ремонт участка тепловой сети М-332 по улице Георгия Исакова в районе жилых домов №213, 213в, начатый 13 мая.
С 22 часов 17 мая потребуется ограничение движения транспорта по всей ширине проезжей части улицы Островского в районе жилого дома №23. Открыть его планируется к 6 часам утра 20 мая.
На время ремонта движение автобусного маршрута №6 будет организовано по следующей схеме: ул. Солнечная Поляна – Юрина – Попова – Георгия Исакова – Островского (четная сторона) – Антона Петрова – разворот на пересечении ул. Антона Петрова с ул. Ленинградской – Антона Петрова, далее – по маршруту, в обратном направлении: ул. Антона Петрова – Островского (четная сторона) – Георгия Исакова – Попова – Юрина – Солнечная Поляна).
Также 18 мая начинают перекладку участка тепловой сети М-34 по улице Папанинцев в районе жилых домов №130, 170а. Будет ограничено движение транспорта:
- по всей ширине проезжей части улицы Папанинцев в районе жилого дома №130 с 18 мая по 7 июня;
- по всей ширине проезжей части улицы Папанинцев в районе жилых домов №134, 168а с 7 по 28 июня;
- по всей ширине проезжей части улицы Ядринцева в районе пересечения с улицей Папанинцев с вечера 28 июня до 6 часов 1 июля;
- по 1/2 ширине проезжей части нечетной стороны улицы Папанинцев в районе жилых домов №168а, 170а с 28 июня по 8 июля.
Движение автобусного маршрута №41 будет организовано по следующей схеме: …пр-кт Ленина – ул. Партизанская – ул. Челюскинцев, в обратном направлении: ул. Челюскинцев – ул. Партизанская – пр-кт Ленина, далее – по маршруту.
Комментарии
Хм. Как то странно написана статья. По логике изменение 41 маршрута должно начаться с 18 мая. Но по тексту статьи (вернее по её разметке) получается что изменение начнётся только с 28 июня.
проще говоря - перекрёсток Папанинцев Х Ядринцева объезжаем...
грузим Челюскинцев и Красноармейский.