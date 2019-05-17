Музеи Алтайского края проведут в "Ночь музеев – 2019" более тысячи разных мероприятий. В акции, которая уже не первый год проходит в крае, примут участие 102 учреждения. Собрали для вас самое интересное, что стоит посмотреть.

"Музейная ночь" пройдет 18 мая с 18 до 2 часов ночи. В этом году она будет приурочена к Международному дню музеев, Году театра в России, 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова и 90-летию Василия Шукшина.

41 учреждение будет работать в Барнауле. В Алтайском государственном краеведческом музее пройдут мини-экскурсии, связанные с археологией, юные посетители сами смогут провести на мастер-классах археологические раскопки, выступят музыкальные группы края.

В Алтайском государственном художественном музее, который уже долгие годы не может получить новое здание, представят экспозицию редких фото из семейного альбома солдата Великой Отечественной войны, который делал их во время взятия Рейхстага. Там же пройдет выставка работ фотохудожников 80-х годов XX века "Счастье проходит мимо", эти фото из реального быта, жизни людей были запрещены в СССР. Известная в РФ арт-группа "Синие носы" из Новосибирска представит мультимедийный проект "Фото-арт Сибири: дайджест за последние 30 лет".

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтайского края программу посвятят Году театра в России, там свой спектакль представит театр на ходулях, проведут театральные экскурсии, посвященные истории театра на Алтае. Совместно с сотрудниками Тигирекского заповедника на территории усадьбы, где расположен музей, дети смогут попробовать себя в профессии егеря.

В большинство музеев, участвующих в ежегодной культурной акции, вход будет свободным. Входной билет необходим для посещения 13 площадок. Его цена – 100 рублей, для школьников и пенсионеров – 50 рублей.

Для барнаульцев и гостей города разработали несколько специальных автобусных маршрутов. Записаться на них можно будет у волонтеров сервисного отряда Алтайского государственного института культуры на Нулевом километре с 17 до 18 часов. Автобусы отправятся в спецрейсы в 18 часов 40 минут, сразу после официальной церемонии открытия культурной акции.

Кроме того, в этом году будут новые интересные площадки. Так, в 19:00 начнется экскурсия по гостинице "Алтай", которую отремонтировали в этом году. Работники гостиницы расскажут о том, какие известные люди останавливались в ней. После этого на улице Анатолия рядом будет приготовлен 100-литровый йогурт от компании "Молочная сказка". Мероприятие обещает посетить и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Еще одной новой площадкой станет "Барнаульский пивоваренный завод". Здесь также пройдут экскурсии и расскажут о секретах пивоварения.