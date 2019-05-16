Уроженка Алтайского края Мария Мотузная, уехавшая из России из-за уголовного преследования по обвинению в экстремизме, подала в Центральный районный суд Барнаула исковое заявление о компенсации морального вреда. Речь идет о компенсации в один миллион рублей, который должен выплатить Минфин России, сообщил на своем канале в Telegram глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Сейчас Мария проживает в Литве, и недавно она написала, что очень скучает по родине и Барнаулу.
"Меня оправдали и даже извинились! Вроде бы опасность миновала? С другой стороны, на момент моего отъезда еще не было принято закона ни о фейкньюс, ни об оскорблении власти, ни о суверенном интернете. Выходит, что еще хуже стало. Моя ситуация выглядит как между двух стульев", – написала Мотузная.
6 августа 2018 года Индустриальный районный суд Барнаула начал рассматривать дело в отношении Мотузной. 24-летняя студентка обвинялась по статьям 148 ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих") и 282 ("Возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии") УК РФ.
По данным следствия, она размещала в одной из социальных сетей картинки, которые лингвистическая экспертиза признала экстремистскими, так как речь идет о возбуждении расовой вражды.
В суде Мотузная своей вины не признала, отказавшись от ранее данных признательных показаний. Позже ее дело вернули в прокуратуру из-за нарушений, а затем оно было прекращено за отсутствием состава преступления. Росфинмониторинг исключил Мотузную из списка экстремистов. Прокуратура принесла ей официальные извинения. Сама же девушка сначала сбежала в Киев, а потом перебралась в Литву.
Комментарии
Ушмотузила к любителям фашизма, какой миллион, шиш в полоску.
Я в салфетку высморкался. Передайте ей.
На троих раскидать (битнер исаенка и мусорок)
где кстати эти кашолки ???
...опу подтёрла. Куда высылать бумагу с "удобрениями". С уважением Тёлочка.
Нелегальный переход государственной границы Российской Федерации должен преследоваться соответствующими органами со всей строгостью и неумолимостью.Что будет,если каждый или каждая начнёт шнырять туда-сюда без визы или на худой конец биометрического паспорта?
Мочи Мотузная этих кашалотов, пинчей комментаторов и судьишек с централки, когда пошлют тебя на Х, до упора мочи, может что и получится.
16.05.2019 17:52
- гость -
...опу подтёрла. Куда высылать бумагу с "удобрениями". С уважением Тёлочка.
Так себе и пошли, пока придет, высохнет, еще раз используешь.
Измываются сейчас над чувствами Марии.А чё же она раньше сама измывалась над чувствами верующих людей?
рукава от жилетки ей, а не миллион.
Очевидная атака троллей в комментах
16.05.2019 19:18
- гость -
прям измывалась, вы желаемое за действительное выдавать мастер ага. А эти верующие они ими вообще являются, в библии написано, кто верующие, они это доказали, или кроме слов ничё?
Хорошо, если нагнет оскорбившихся ссыкух - другим неповадно будет. Плохо, что пытается из дохлой лошади все соки выжать. Пора дальше жить и работать
Вторая фраза ваша размыта.А по первой...Конечно,"попала она в перёплёт"(если можно так определить) чересчур жёстко и несправедливо.Благодаря поддержке её общественностью эту статью смягчили.Непонятно,какие претензии у неё сейчас.Ведь судили её по действующей тогда статье.
16.05.2019 19:57
месноиу
чёэто она размыта, я читал библию, точне где именно и какими словами там это описано, но там есть описание того кто есть настоящий верующий и как им стать, как надо жить, что делать нельзя, что есть нельзя, какие дни чтить и т.д.