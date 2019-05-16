Уроженка Алтайского края Мария Мотузная, уехавшая из России из-за уголовного преследования по обвинению в экстремизме, подала в Центральный районный суд Барнаула исковое заявление о компенсации морального вреда. Речь идет о компенсации в один миллион рублей, который должен выплатить Минфин России, сообщил на своем канале в Telegram глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Сейчас Мария проживает в Литве, и недавно она написала, что очень скучает по родине и Барнаулу.

"Меня оправдали и даже извинились! Вроде бы опасность миновала? С другой стороны, на момент моего отъезда еще не было принято закона ни о фейкньюс, ни об оскорблении власти, ни о суверенном интернете. Выходит, что еще хуже стало. Моя ситуация выглядит как между двух стульев", – написала Мотузная.

6 августа 2018 года Индустриальный районный суд Барнаула начал рассматривать дело в отношении Мотузной. 24-летняя студентка обвинялась по статьям 148 ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих") и 282 ("Возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии") УК РФ.

По данным следствия, она размещала в одной из социальных сетей картинки, которые лингвистическая экспертиза признала экстремистскими, так как речь идет о возбуждении расовой вражды.

В суде Мотузная своей вины не признала, отказавшись от ранее данных признательных показаний. Позже ее дело вернули в прокуратуру из-за нарушений, а затем оно было прекращено за отсутствием состава преступления. Росфинмониторинг исключил Мотузную из списка экстремистов. Прокуратура принесла ей официальные извинения. Сама же девушка сначала сбежала в Киев, а потом перебралась в Литву.