Бывшую заведующую детским садом в Горном Алтае обвиняют в присвоении денежных средств, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что уголовное дело было возбуждено в отношении 49-летней женщины, которая ранее занимала должность заведующей одного из муниципальных дошкольных образовательных учреждений Чемальского района.
"Следствием установлено, что в период с января по октябрь 2016 года в селе Чемал заведующая детским садом "Медвежонок", используя свое служебное положение, путем присвоения похитила денежные средства учреждения на общую сумму 132 674,77 руб. Женщина фиктивно трудоустроила в качестве сторожей и кочегаров своего мужа и медицинскую сестру детского сада, хотя те фактически не исполняли обязанности таковых. Обвиняемая представляла в бухгалтерию заведомо ложные сведения о необходимости изготовления бухгалтерских документов о выплате им заработной платы", – добавляют в СКР.
Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.
Также в Следкоме акцентируют внимание на том, что в отношении женщины ранее расследовались уголовные дела по аналогичным преступлениям, совершенным в период с января 2009 года по декабрь 2010 года, а также с января 2011 года по июнь 2014 года. Общая сумма ущерба по двум уголовным делам составила более 900 тысяч рублей.
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