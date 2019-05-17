Погода вновь меняется в Алтайском крае – в пятницу, 17 мая, в регионе начнется потепление после волны холода, сопровождавшейся снегом.
Осадков в дневное время в регионе не прогнозируется, утром местами туман. По информации алтайского Гидрометцентра, в светлое время суток температуры воздуха в крае составят +11...+16 градусов.
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Ветер будет западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.
В Барнауле будет также без осадков. Дневные температуры составят +12…+14 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
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