Министр транспорта региона Александр Дементьев в рамках акции "Ночь музеев" 18 мая проведет экскурсию в ведомственном музее Алтайавтодора "Дороги Алтая". Он расскажет о представленной коллекции автомобильной и дорожной техники 1910-1970-х годов, которая находится в пристроенном выставочном павильоне рядом с основным зданием музея.

Как сообщает пресс-служба алтайского Минтранса, экскурсия начнется в 19:00. Музей расположен по адресу: площадь Баварина, 17 (Речной вокзал). Вход бесплатный.

С 19:30 до 20:30 для юных посетителей планируется мастер-класс, в ходе которого готовые пряники в виде дорожных знаков нужно будет раскрасить глазурью соответствующего цвета. Готовые работы можно будет забрать с собой.

В это же время будет проходить еще один мастер-класс по скрапбукингу с дорожной тематикой, участникам предложат своими руками создать информационный листок или открытку при помощи заготовок на указанную тему в виде аппликаций, которую после окончания мастер-класса также можно будет забрать с собой.

Параллельно, с 19:00, начнется работа музея, будут проводиться экскурсии, в ходе которых расскажут об истории строительства и развития дорожной сети Алтая за 300 лет. В музейном собрании хранятся редкие карты и документы по истории дорожного строительства в Алтайском (Колывано-Воскресенском) округе XVIII-XX веков.