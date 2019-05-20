Ирина Хакамада – спикер международного уровня, входит в десятку лучших бизнес-спикеров России, а также в топ-100 самых известных женщин по версии журнала "Time". Преподает в ряде тренинговых компаний, МГИМО и других вузах авторские программы по лидерству и повышению личной эффективности. Мастер-классы и лекции Ирины Хакамады в России и за ее пределами посетили более 350 тысяч человек.

В Сибири Хакамаду любят за ее харизму и жизненную энергию. Каждый раз ее мастер-классы собирают тысячные залы, а поклонники не перестают восхищаться ее умом, эрудицией и чувством юмора.

28 июня Ирина Хакамада приезжает в Барнаул с новой темой "Эмоциональный капитал". Авторская программа на стыке восточной мудрости и европейского подхода к ведению бизнеса. Женщина, которая сделала себя сама и не по рассказам знает, как построить успешную карьеру в мире мужчин. Как оставаться актуальной и интересной для нескольких поколений в любом возрасте.

На ее мастер-классах не услышать советов о том, как найти мешок с деньгами и выйти за него замуж. У Хакамады другие рецепты. Для тех женщин, которые готовы взять на себя ответственность за свою собственную жизнь. Не пропусти самое яркое событие этого лета!

Подробная программа мероприятия и бронь билетов на сайте Charisma.ru

Тел.: 8-383-383-07-03