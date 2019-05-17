Фото: avito.ru
Двухкомнатную квартиру площадью 82 квадратных метра продают в центре Барнаула за 10,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено на 10 этаже монолитной высотки по улице Чкалова. Высота потолков составляет три метра.
"В квартире выполнен дизайнерский ремонт, витражное остекление гостиной и обеденной зоны. Квартира укомплектована новой мебелью, встраиваемой техникой, двумя кондиционерами, дизайнерским освещением. Квартира оборудована системой "умный дом". Ванная комната и прихожая зона с системой "теплый пол", – добавляет автор объявления.
Имеется просторная гардеробная комната и встраиваемая аудиосистема по всей квартире.
Территория жилого комплекса огорожена, наличие парковочных мест во дворе, подземная парковка, на территории детская площадка, круглосуточная охрана.
Комментарии
Что за ширмы кругом, почему из спальни просматривается обеденная зона? Дизигнеры?
Совсем из ума выжили двушку по цене дома! И это квартира в которой вторая комната сделана из балкона и отгорожена ширмой от прихожей? И когда наконец до людей дойдет что вы продаете квартиру а не ваш "дизмайнерский" ремонт (который каждый нормальный человек делает под себя) и уж тем более не мебель (которая вам самим нафиг не нужна иначе вы бы ее забрали)! Ну и вишенка на этом торте абсурда наглое вранье про наличие паковочных мест во дворе и зачем то упоминание про подземную парковку (которая вообще то продается отдельно и думаю не менее 1 млн.руб.)!
Такого дизайнерского решения я еще не встречала... "спальня" за стеклом НАПРОТИВ входной двери... с чего вы решили что это "двушка"... это зонированая студия... всё в одной комнате... Для одного, максимум для молодой пары, в принципе потянет.... если есть свободные 10,5 млн...
И у меня еще такой вопрос.... а вы господа чего массово бежите из этого элитного бизнес дома??? уже объявлений 10 было... и это только на амик... на авито походу все квартиры продаются