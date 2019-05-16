Регистрация на Молодежный управленческий форум "Алтай. Территория развития" завершается в Алтайском крае 20 мая. Форум пройдет с 9 по 14 июня 2019 года на "Сибирском подворье" под Белокурихой и соберет более 1500 участников в возрасте 18-30 лет из разных регионов России, а также из Казахстана, Китая, Монголии, Молдовы, Египта.
По информации Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, к 15 мая заявки подали участники из 80 регионов России.
Работа форума в 2019 году строится по 14 направлениям, участники будут готовить проекты по развитию систем образования, здравоохранения, аграрного сектора, туризма, добровольчества, патриотических, молодежных инициатив и т. д. Среди экспертов будут такие известные специалисты, как финалист конкурса управленцев "Лидеры России" Петр Ткалич, организатор туров для президента России Анатолий Биточкин, автор и режиссер программы "Галилео" на СТС Юрий Сысоев, ведущий программы "Вокруг света" Андрей Понкратов, продюсер группы "Интонация" Роман Любомиров и другие.
"В рамках творческой встречи с экспертом площадки "Кинокампус" режиссером Борисом Грачевским форумчане обсудят его фильмы "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония". Участники направления "Агропрорыв" посетят передовые хозяйства Смоленского и Целинного районов Алтайского края и изучат реальные кейсы внедрения молодежных инициатив по развитию территорий. Направление "Моя история" поможет всем желающим освоить технологию поиска документов по семейной истории в архивах, а также презентует на форуме квест-комнату виртуальной реальности, где каждый желающий сможет ощутить себя защитником дома Павловых, персонажем реального момента Сталинградской битвы. Провести операцию по удалению аппендицита на симуляционном аппарате попробуют участники направления "Будь здоров", – рассказывают организаторы.
Помимо образовательной программы участников ждет богатая развлекательная программа. Регистрация на форум "Алтай. Территория развития" проходит на сайте atrsib.ru до 20 мая.
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