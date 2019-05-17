Фото: beauty-around.com/tops/item/1625-african-men
Священник Димитрий Смирнов, который к тому же является главой Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства посоветовал россиянкам искать достойных мужей себе за границей. В качестве примера он привел Африку, где, по его словам, "много молодых и неженатых мужчин". Мы посмотрели, каких женихов готова предложить нашим женщинам далекая и экзотичная Африка, и обнаружили очень даже привлекательных персонажей. Так что, может быть, священник Смирнов не так уж и не прав.
Но, девочки, помните: прежде чем бежать замуж сломя голову в незнакомое государство, внимательно изучите его традиции, чтобы потом не было себя мучительно жалко.
Комментарии
это типа в тему вчерашнему топику, где поп предлагает нашим дефкам замуж за африканцев?