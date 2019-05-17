Не только в художественных фильмах телефонный звонок может спасти чью-то жизнь. Около 25 000 обращений поступает на детский телефон доверия в Алтайском крае ежегодно. С какими проблемами обращаются на телефон доверия и в чем заключается помощь, узнали на Amic.ru.

Что такое телефон доверия и зачем он нужен?

"Анонимность, бесплатность, возможность обратиться в любой момент по телефону и получить психологическую поддержку делают эту службу эффективным и популярным видом помощи", – поясняет Ирина Агальцова, региональный руководитель экстренной психологической помощи по телефону.

В Алтайском крае организована работа семи линий детского телефона доверия, одна из которых является круглосуточной. В штате – порядка 20 квалифицированных специалистов с высшим психологическим образованием.

Главная задача психологов-консультантов – снять остроту психоэмоционального напряжения, переживаний, которые испытывает звонящий в момент обращения, и уберечь юного или взрослого собеседника от опрометчивых и опасных поступков.

Во время диалога абонент вместе со специалистом анализируют обстоятельства, выявляют причины произошедшего. Далее в ходе разговора позвонивший и психолог ищут возможные варианты выхода из неблагоприятной ситуации, подходящие и оптимальные именно для этого конкретного абонента.

С какими проблемами обращаются дети?

"Самая большая группа звонящих – это подростки от 12 до 15 лет. Популярные в этом возрасте темы обращений связаны с первыми юношескими влюбленностями, отношениями с противоположным полом, одиночеством, принятием себя", – говорит Ирина Агальцова. Также дети сообщают о сложностях с родителями, стрессах, связанных, с учебой и конфликтах между одноклассниками и учителями. Имеют место вопросы буллинга (травля, – прим. ред.) и суицидального настроения.

Если звонящий ребенок сообщает о совершаемом в отношении него жестоком обращении, преступлении, просит помощи и добровольно указывает адрес проживания и называет себя, сотрудники детского телефона доверия, с согласия позвонившего, передают информацию на проверку в органы опеки и попечительства. В отдельных случаях подключаются сотрудники Следственного комитета. Таких тревожных звонков в крае около 50 в год. И примерно 60% из них находят свое подтверждение. Но дети могут указывать вымышленные адреса или ситуации.

Звонок и разговор с психологом о переживаниях и чувствах уменьшают тревожность и стрессовое состояние. Специалист в беседе может предлагать ребенку возможную стратегию решения проблемы. Какие-либо встречи, дополнительные беседы в соцсетях и личные знакомства запрещены общепринятыми правилами работы детского телефона доверия. Психологи работают под псевдонимами и не могут разглашать свои анкетные данные. Психологическая поддержка осуществляется в рамках телефонного звонка. Это делается для защиты как специалистов, так и абонентов.

Как звонок на телефон доверия может спасти жизнь

"Например, в 2018 году на линию поступил звонок, в котором выяснилось, что по одному из адресов города восьмилетний мальчик проживает с отцом-алкоголиком, матери в семье нет. Ребенок был предоставлен сам себе: буквально искал пропитание и скитался, а отец не обращал на него никакого внимания, поскольку был в постоянных запоях", – приводит пример руководитель службы телефона доверия. Явно жизнь мальчика была под угрозой, и органы опеки вовремя среагировали: изъяли ребенка из семьи, а отца направили на лечение от алкогольной зависимости. Сейчас в этой семье положительные перемены. С отцом и ребенком несколько месяцев работали разные специалисты.

На случай, когда абонент молчит, в службе разработан алгоритм разговора специалиста с абонентом. Когда разговор резко обрывается, и есть основания считать, что третье лицо препятствует разговору или совершает противоправные действия в момент звонка, информация о звонившем передается в соответствующие органы, если ребенок назвал себя или адрес.

Не сор из избы

Телефоны доверия в Алтайском крае существовали много лет, но как службы экстренной психологической помощи по телефону для взрослых. В 2010 году Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и "Ростелеком" открыли единый федеральный номер 8 800 2000 122 и детский телефон доверия начал свою работу в Алтайском крае. Первое время родители часто относились к телефону доверия негативно: "Зачем выносить сор из избы", – объяснила Ирина Агальцова.

Девять лет назад дети говорили о том, что им страшно звонить незнакомому человеку и рассказывать что-то личное, что за такой звонок могут наказать родители. И уже несколько лет в Алтайском крае и Барнауле волонтеры детского телефона доверия проводят тренинги, направленные на популяризацию обращений в службу психологической помощи по телефону. Школьникам показывают, что звонок совершенно безопасен и носит анонимный и конфиденциальный характер. А на другом конце провода находится квалифицированный специалист. Ведется работа и с родителями. В итоге страхи стали уходить, ситуация меняется. А на детский телефон доверия сегодня звонят не только дети, но и родители. По словам Агальцовой, доля родительских звонков составляет около 20%.