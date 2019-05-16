Медики рассказали, как защититься от тополиного пуха

Заведующая консультационно-диагностическим отделением центра аллергологии и иммунологии московской городской клинической больницы №52 Елена Бобрикова рассказала о мерах по защите от тополиного пуха, сообщает РИА "Новости".
"В течение дня почаще орошать слизистую носовых ходов солевыми растворами... Это механически удаляет пыльцу со слизистой носа, ведь именно она является аллергеном", – рассказала Бобрикова.
Она также посоветовала полоскать горло физраствором и промывать глаза препаратами, содержащими морскую воду.
Кроме того, желательно носить на улице очки для защиты глаз от попадания пуха и пыльцы.
Бобрикова напомнила, что тополиный пух сам по себе не является аллергеном, однако он поглощает пыльцу луговых и злаковых трав, которые могут вызвать аллергическую реакцию.
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