Путин рассказал, как носил соседку на руках

Президент России Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на пятый этаж, сообщает РИА "Новости".
Путин рассказал, что 30 лет жил в доме без лифта и иногда ему приходилось носить свою пожилую соседку на руках на 5 этаж: "Не каждый раз, конечно, но были такие случаи" pic.twitter.com/W98tyGNnNg— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 мая 2019 г.
Одна из журналисток, выступая на медиафоруме ОНФ, рассказала, что снимала сюжет про ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались взаперти в своей квартире из-за недобросовестных подрядчиков, которые должны были заменить лифты в жилом доме.
"Я представляю, если люди в возрасте, они спуститься не могут. Я жил без лифта почти 30 с лишним лет, соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, она не могла подняться. Не каждый раз, конечно, но были такие случаи. Я прекрасно понимаю людей, которые оказались в такой ситуации. Безобразие, что еще говорить", – сказал Путин.
Комментарии
Безобразие, что еще говорить", — сказал Путин. Наглость- воровать открыто 4 миллиона рублей у детей , необходимо сделать, нужно предпринять ,нужно подумать как сделать лучше, ключевые фразы "избранного президента" на которого молются и ждут решения проблем наивные "участники народного фронта"!