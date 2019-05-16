В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Барнаула, которая обвиняется в умышленном убийстве, сообщает региональный СК.
Отмечается, что обвиняемая проживала в Барнауле с сожителем. В феврале 2019 года к ней в гости зашел сосед по дому, с которым они стали распивать спиртное. В ходе застолья выяснилось, что в селе Повалиха проживает их общий знакомый, с которым мужчина ранее работал, а женщина длительное время сожительствовала.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они приехали в гости к общему знакомому в Повалиху и совместно продолжили распитие спиртного.
"Увидев, что женщина легла на диван к бывшему сожителю, барнаульский сосед пригрозил, что расскажет обо всем ее нынешнему сожителю. Испугавшись, что мужчина выполнит свое обещание, обвиняемая причинила ему ножевое ранение грудной клетки, от которого потерпевший скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении ведомства.
Женщина вину в содеянном признала. Уголовное дело направлено в суд.
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