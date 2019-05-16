Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги. Петиция с требованием появилась на сайте Change.org.
Фанаты выразили возмущение тем, как Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс проявили себя как сценаристы, не имея возможности опереться на материал книг. На данный момент петицию подписали более 430 тысяч человек.
"Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс показали свою некомпетентность, когда у них не оказалось исходного материала (то есть книг), на который можно было бы опереться. Сериал заслуживает другого финала, у которого был бы смысл", – говорится в тексте петиции.
В ночь на понедельник, 20 мая, выйдет последний эпизод сериала. Поклонники раскритиковали вышедшие пять эпизодов восьмого сезона за скомканность повествования, нелепое закрытие сюжетных арок, нелогичность и сомнительное поведение персонажей.
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