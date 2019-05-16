Путин поручил установить День географа 18 августа

Президент России Владимир Путин поручил правительству установить 18 августа День географа. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству России <...> в целях популяризации географии и повышения престижа профессии географа установить профессиональный праздник – День географа, предусмотрев его празднование 18 августа, в день основания Русского географического общества", – говорится в указе.
Срок выполнения указа – до 1 декабря.
Также Путин поручил представить проект указа об установлении почетного звания "Заслуженный географ Российской Федерации".
Ранее заместитель исполнительного директора Русского географического общества по проектной и информационной деятельности Илья Гуров сообщил, что новый атлас мира без искажения географических исторических данных планируется выпустить в 2020-2021 годах.
В апреле 2018 года Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества поручил Росреестру и РГО подготовить новый географический атлас мира без искажения данных.
По словам президента, сегодня многие географические названия, данные в прошлом российскими исследователями и первооткрывателями, "постепенно вытесняются с карт мира". Таким образом, забывается вклад страны "в изучение планеты и в развитие науки".
Комментарии