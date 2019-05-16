В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Рубцовска, которая обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщает региональный СК.
Отмечается, что в январе 2019 года обвиняемая обнаружила в телефоне своего мужа видеозапись интимного содержания. На почве ревности к сопернице она скопировала данную запись на свой телефон и разослала скриншоты знакомым, а также разместила в одной из социальных сетей, сделав доступной для неопределенного круга лиц.
"Таким образом, женщина осуществила сбор и распространила сведения о частной жизни потерпевшей, тем самым нарушила ее конституционное право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени", – говорится в сообщении ведомства.
Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии