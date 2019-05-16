Глава Group-IB желает узнать заказчика накрутки на "Голос. Дети"

Портал Super связался с основателем компании Group-IB, которая проводит расследование накрутки на шоу "Голос. Дети", Ильей Сачковым, рассказавшим промежуточные итоги.

Ранее Первый канал заявил о том, что результаты финального голосования проекта "Голос. Дети" аннулированы, а дочь певицы Алсу Микелла Абрамова лишена победы в конкурсе.

Сачков рассказал о том, сколько все-таки фейковых звонков и СМС поступило за Микеллу, а также объявил сроки окончательных результатов проверки.

"Официальные результаты будут готовы, по нашим расчетам, к концу мая, на данный момент у нас есть только промежуточные итоги. То, что мы нашли – это уже факт, это доказано", – отметил Сачков.

"Но есть еще другой вопрос, который пока перед нами не ставился: кто заказчик этой накрутки, это же конкретный человек или организация. Хотелось бы, чтобы этот вопрос был поставлен. Судя по тому, что я вижу, это совсем не детская история... не знаю уж, что там, семьи или медийные кланы что-то делают, не знаю. С точки зрения расследования, будет грамотным – понять, кто заказал это, иначе расследование не совсем полное", – рассказал эксперт.

Также он сообщил некоторые данные по объему накруток: "На данный момент подтверждены следующие цифры: 30 тысяч звонков и 8 тысяч СМС. Мы не знаем, будут ли эти данные меняться в большую сторону, надо ждать завершения расследования".