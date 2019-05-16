В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Республики Кыргызстан, который обвиняется в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, сообщает региональный СК.
Отмечается, что в августе 2018 года правоохранителями на участке трассы в Первомайском районе был остановлен автомобиль под управлением гражданина Кыргызстана.
"При осмотре документов было установлено, что водитель не имеет полиса обязательного страхования автогражданской ответственности, что предусматривает административное наказание. Во избежание привлечения к административной ответственности и выплате штрафа, обвиняемый попытался дать взятку полицейскому, однако довести преступный умысел до конца ему не удалось, сотрудник ГИБДД от денежных средств отказался", – говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело направлено в суд.
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