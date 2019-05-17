Президент России Владимир Путин высказался по поводу ситуации с детской площадкой в Рязани, на которую было выделено 4 млн рублей, но которая существует только по документам, сообщает "Газета.Ru".
Путин о пропавшем парке в рязани: "Какая наглость". Новый рекорд: менее 30 минут понадобилось Бастрыкину, чтобы организовать проверку после этих слов pic.twitter.com/5Bmy5O175R— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 мая 2019 г.
"Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!" — заявил Путин в ходе пленарного заседания Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость".
По словам Путина, эта история является "криминальной".
После этого заявления председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в течение 30 минут поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
Между тем, истории этой уже больше года. К примеру, осенью 2018 года прокуратура поручила городской администрации устранить нарушения, но площадка не появилась.
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