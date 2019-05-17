Строительство храма в Екатеринбурге приостановят на время опроса

Строительство храма в центре Екатеринбурга остановлено, сообщил глава города Александр Высокинский, который посетил несанкционированную акцию протеста выступающих против строительства храма на месте сквера, передает ТАСС.

"Стройку на сегодня мы уже остановили. По поводу референдума и стройки мы с вами проговорили, что стройка будет ждать", – заявил Высокинский, призвав дождаться результатов опроса общественного мнения.

"Значит, следующий момент – нам нужно с вами понять по оставшимся паркам и скверам независимо от того, что происходит в этом сквере", – заявил глава города.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи предложил провести опрос жителей о строительстве собора. Администрация Екатеринбурга согласилась с предложением. Опрос, по словам Высокинского, займет около 20 дней.

"К опросу мы готовимся. Это действительно серьезный аргумент, для того чтобы продолжать диалог… Понятно, что с точки зрения репрезентативности выборки – это не сто, двести и даже не тысяча человек, поэтому время на это уйдет значительное – около двух недель… По итогам, соответственно, будем продолжать диалог с горожанами", – сказал Высокинский.

Примечательно, что впервые с начала протестов к участникам акций вышли представители власти – мэр города Александр Высокинский, депутат Госдумы Андрей Альшевских и представители гордумы. Ранее в мэрии города заявляли, что строительство храма в сквере на время опроса жителей останавливать не будут, так как на это нет законных оснований.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на срок от 2 до 10 суток арестован 21 участник акций.