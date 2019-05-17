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Нагиев прокомментировал лишение дочери Алсу победы в "Голос. Дети"

, ИА "Амител"
"Пока родители не совали свой нос и не пытались опошлить этот процесс", – возмутился Нагиев
Нагиев анонсировал выход специального выпуска программы 'Голос. Дети' / Фото: msn.com

Нагиев анонсировал выход специального выпуска программы "Голос. Дети" / Фото: msn.com

Телеведущий Дмитрий Нагиев, комментируя отмену итогов голосования в шоу "Голос. Дети", заявил, что больше всего мне жалко детей, включая Микеллу Абрамову, которая попала под разборки взрослых, пишет "Взгляд".

"Несколько дней назад я прочитал, что голосование было честным, сегодня мы прочитали, что голосование было нечестным. Мы опираемся только на то, что читаем в прессе, а генеральному директору Первого канала на стол поступают документальные подтверждения того или иного факта и, опираясь на документы, руководство канала принимает решения", – пояснил Нагиев.

Он также анонсировал выход специального выпуска программы "Голос. Дети", в котором максимально корректно будут расставлены все точки.

"От себя могу сказать, что 24 мая будет специальный выпуск, где мы крайне корректно, не травмируя детскую психику, не забывая, что это всего лишь задорная игра, где дети всего лишь соревнуются кто лучше поет (а пока родители не совали свой нос и не пытались опошлить этот процесс, все так и было), попытаемся сделать для зрителей праздник и расставить кое-какие точки над i", – сообщил Нагиев.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации ему больше всего жалко детей, ставших заложниками "разборок взрослых".

"Я очень далек от злорадства. Я не вступаю в ряды тех, кто начинает бичевать того или иного ребенка, выкрикивая разные лозунги, я просто хочу, чтобы восторжествовала справедливость и праздник остался праздником. Больше всего мне жалко детей, включая Микеллу Абрамову, которая попала под разборки взрослых",– поделился телеведущий.

В четверг, 16 мая, компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале шоу "Голос. Дети", подтвердила, что зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за дочь певицы Алсу. После этого Первый канал аннулировал результаты шоу, лишив Микеллу звания победителя.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

17.05.2019 10:13
Елена

Я считаю, что зрительского голосования это выбор победителя зрительских симпатий - бонусом, отдельно, а присваивать победителя должно все таки жюри профессионалов, и это должно быть жюри состоящее не только из наставников так как они заинтересованные все таки лица.

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17.05.2019 10:59
- гость -

это всего лишь задорная игра, где дети всего лишь соревнуются кто лучше поет

Ага, игра, с фантиками на миллион.

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17.05.2019 11:26
Qwerty

Отлично хайпанули, аж на ещё одно шоу, хитро придумано.
Но ещё один раз выбирать кто лучший...что ж удачи детям с зализыванием душевных ран после всей этой вакханалии

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17.05.2019 12:14
- гость -

На выступление этой бездарности, на youtube - 80.000+ дизлайков!

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17.05.2019 12:19
Антон

За уши тянут и за деньги детишек ,но за деньги талант не купишь.

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17.05.2019 14:33
гость

Это ж как нужно ненавидеть своего ребёнка и любить тщеславие , чтобы посылать его на подобные конкурсы ! О том как страдают от поражения неокрепшие детские души и наставникам и зрителям и родителям тоже НАПЛЕВАТЬ , они только СВОЁ ЭГО тешат этими конкурсами . Кому не плевать те детей просто в музыкальные школы водят , кружки и студии по пению , развивая его талант .

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17.05.2019 15:36
- гость -

Многие обеспеченные родители делают подобные фокусы, начиная с самого начала становления ребенка натягивать медали и призы. Во многих случаях это проходит удачно, но здесь была большая публика (количество следящих за результатом) и конечно же разница талантов была разительна. Поэтому не прокатило. У Рамзана Кадырова сыновья берут в единоборстве первые места, все удачны и призеры и др. и др.примеры Там это проходит. Здесь не получилось.

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17.05.2019 17:39
Наида

Результат был предсказуем уже по той причине, что ребята из СНГ имеют меньше голосов априори. Запрет на голосование их соотечественников заведомо уменьшает возможность на объективность. В таком случае было бы честнее запретить россиянам голосовать за своих, как на конкурсах Евровидения.

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17.05.2019 18:57
Сергей

Мне кажется Вы заигрались 1 канал, пора сворачивать лавочку, об.....сь вы по уши!!!

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17.05.2019 19:30
Дэн

Справедливость торжествует а первый канал обосрался.

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