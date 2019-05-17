Нагиев прокомментировал лишение дочери Алсу победы в "Голос. Дети"

Телеведущий Дмитрий Нагиев, комментируя отмену итогов голосования в шоу "Голос. Дети", заявил, что больше всего мне жалко детей, включая Микеллу Абрамову, которая попала под разборки взрослых, пишет "Взгляд".

"Несколько дней назад я прочитал, что голосование было честным, сегодня мы прочитали, что голосование было нечестным. Мы опираемся только на то, что читаем в прессе, а генеральному директору Первого канала на стол поступают документальные подтверждения того или иного факта и, опираясь на документы, руководство канала принимает решения", – пояснил Нагиев.

Он также анонсировал выход специального выпуска программы "Голос. Дети", в котором максимально корректно будут расставлены все точки.

"От себя могу сказать, что 24 мая будет специальный выпуск, где мы крайне корректно, не травмируя детскую психику, не забывая, что это всего лишь задорная игра, где дети всего лишь соревнуются кто лучше поет (а пока родители не совали свой нос и не пытались опошлить этот процесс, все так и было), попытаемся сделать для зрителей праздник и расставить кое-какие точки над i", – сообщил Нагиев.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации ему больше всего жалко детей, ставших заложниками "разборок взрослых".

"Я очень далек от злорадства. Я не вступаю в ряды тех, кто начинает бичевать того или иного ребенка, выкрикивая разные лозунги, я просто хочу, чтобы восторжествовала справедливость и праздник остался праздником. Больше всего мне жалко детей, включая Микеллу Абрамову, которая попала под разборки взрослых",– поделился телеведущий.

В четверг, 16 мая, компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале шоу "Голос. Дети", подтвердила, что зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за дочь певицы Алсу. После этого Первый канал аннулировал результаты шоу, лишив Микеллу звания победителя.