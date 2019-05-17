Северный магнитный полюс Земли продолжает быстро смещаться со стороны канадской Арктики к берегам России, показали замеры спутников европейской миссии Swarm. Ученые полагают, что причины этих сдвигов скрываются в недрах Сибири и Канады, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Европейского космического агентства.

"Мы до сих пор не знаем, почему полюс сдвигается именно в этом направлении. Замеры, которые мы проводили при помощи спутников, в том числе и флотилии Swarm, говорят о том, что его блуждания порождены своеобразной войной между двумя зонами с отрицательным магнитным потоком, расположенными под Канадой и Сибирью", — заявил Филип Ливермор из университета Лидса (Великобритания).

Место, куда указывает стрелка компаса, не постоянно: примерно раз в 450 тысяч или миллион лет северный и южный магнитные полюса меняются местами, а еще чаще происходят временные перевороты магнитной оси. Следы этих процессов ученые часто находят в древних глинах и отложениях вулканических пород.

К примеру, недавно обнаружилось, что после последнего временного сдвига оси, который произошел около 40 тысяч лет назад, северная стрелка компаса еще несколько тысячелетий указывала на современный южный полюс. А глобально полюса менялись местами примерно 780 тысяч лет назад.

Многие обыватели и некоторые ученые считают, что нечто подобное должно произойти и в ближайшее (по геологическим меркам) время, так как за последние несколько сотен лет сила магнитного поля Земли плавно, но довольно заметно снизилась, а положение северного и южного магнитных полюсов значительно изменилось.

Как отмечает Ливермор, ученых уже давно интересует, почему северный магнитный полюс, который ранее располагался в окрестностях островов Элсмир в канадской Арктике, в последние два десятилетия стремительно перемещается на север, сдвигаясь в сторону России примерно на 50-55 километров каждый год.

Ливермор и его команда пытаются найти ответ этот вопрос с ноября 2013 года — с тех пор, как Европейское космическое агентство запустило миссию Swarm, нацеленную на изучение магнитного поля Земли.

Три года назад исследователи заметили, что магнитное поле в северных приполярных районах сильно и быстро меняется, так что получалась своеобразная "ромашка" из чередующихся зон с аномально слабым и аномально сильным магнитным полем. Иногда напряженность поля в "лепестках" всего за сезон менялась на значение, равное половине общей силы магнитного поля планеты.

Как предполагают ученые, в последнюю треть прошлого века такой "лепесток", расположенный под Канадой, резко поменял форму. Его границы сильно расширились, из-за чего сила его воздействия на магнитное поле Земли упала, а движение полюса в сторону России резко ускорилось.

В результате, отмечает Ливермор, два года назад северный магнитный полюс пересек линию перемены дат и официально оказался в Восточном полушарии. По последним прогнозам геофизиков, скорость и траектория его движения в ближайшие годы не изменятся, так что магнитный полюс сдвинется еще на 390-660 километров к югу, но северных берегов Евразии не достигнет.