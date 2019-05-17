Законопроект о фотофиксации техосмотра приняли в Госдуме

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей для подтверждения факта его проведения, сообщает "Ридус".
В первом чтении депутаты приняли законопроект в декабре. Инициатива подразумевает, что государственные органы должны контролировать, соблюдают ли операторы техосмотра установленные требования.
Для этого власти предложили оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта. Помимо этого депутаты определили требования к производственно-технической базе пункта техосмотра.
Кроме того, согласно законопроекту, организацию и проведение технического осмотра автобусов поручили правительству РФ.
Ожидается, что нововведение вступит в силу по истечении года после опубликования закона.
От идеи обязательной видеофиксации техосмотров правительство решило отказаться.
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