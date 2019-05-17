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"Коммунальный прорыв": в Барнауле вода забила из-под асфальта

, ИА "Амител"
Происшествие зафиксировали на улице Цветочной
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Житель Барнаула в социальной сети поделился видеозаписью небольшого "фонтана" из-под асфальта на улице Цветочной в четверг, 16 мая.

Кадры ЧП опубликовал паблик Barnaul 22. Многие комментаторы отнеслись к произошедшему с юмором.

"Коммунальный прорыв", – пошутил один из них.

"О горячая, как раз искал, где помыться", – порадовался другой.

"А я переживаю, что воды горячей нет, вот же она прям возле дома, осталось только шампунь и полотенце взять", – подхватила тему горожанка.

Были и более сознательные граждане, которые напомнили "юмористам", что над коммунальщиками смеяться не нужно, так как весенней опрессовкой они предотвращают серьезные аварии зимой.

"Для вас стараются, чтобы вы зимой не ныли, что отопления нет и горячей воды", –констатировал один из барнаульцев.

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

17.05.2019 09:09
- гость -

наконец-то Дугин дал знать о себе

0  0
17.05.2019 09:11
Гость

Это стараются для освоения руб!
Испытания под таким давлением рвут изношенные трубы!
Некоторые порывы видны летом, остальные порывы (маленькие) покажутся Зимой!
Не было такого раньше, чтобы трубы рвались в Барнауле за Зиму более 10 раз!
А последние 2 года трубы рвутся более 30 раз за Зиму в Барнауле!

0  0
17.05.2019 09:46
- гость -

И где же у нас УЛИЦА Цветочная??

0  0
17.05.2019 10:24
Я

17.05.2019 09:46
- гость -

Во всех поселках кроме Барнаула

0  0
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