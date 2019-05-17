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Учителям изменят методику расчета зарплаты в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В Минобрнауки обсудили готовящиеся нововведения
Глава Минобрнауки Максим Костенко и председатель комитета по социальной политике АКСЗ Татьяна Ильюченко / Фото: altairegion22.ru

Глава Минобрнауки Максим Костенко и председатель комитета по социальной политике АКСЗ Татьяна Ильюченко / Фото: altairegion22.ru

Во время заседания рабочей группы по совершенствованию отраслевой системы оплаты труда в Министерстве образования и науки Алтайского края обсудили нюансы новой методики расчета зарплаты для учителей, которую планируют ввести в регионе, сообщает пресс-центр краевого правительства.

Под председательством главы Минобрнауки Максима Костенко и председателя комитета по социальной политике АКСЗ Татьяны Ильюченко собрались эксперты в этой области, а также представители профсоюзов и директора некоторых школ.

Изменения касаются структуры зарплаты, которая будет состоять из оклада, повышающих коэффициентов, компенсационных и стимулирующих выплат.

Приятным для педагогов аспектом станет увеличение оклада, то есть гарантированная государством минимальная выплата будет больше.

На размер зарплаты также будет влиять квалификация педагога. Чем выше категория, тем больше коэффициент, на который умножается размер заработной платы.

Кроме того, будет учитываться средняя наполняемость школы. Если в классах учится в среднем более 14 человек, то коэффициент будет повышенным.

Также выделены выплаты за реализацию углубленных программ учебных предметов, конкретизированы выплаты за реализацию адаптированных программ в условиях инклюзивного класса и систематизированы выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

В целом, изменения были позитивно восприняты присутствующими. Так, председатель Алтайской краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки Юрий Абдуллаев отметил, что новая система оплаты труда решает три ключевые задачи.

По его словам, это справедливая сбалансированная система (первая задача), с повышенной гарантированной оплатой труда (вторая), имеющая отрыв от МРОТ квалифицированных специалистов (третья).

"Новая система оплаты труда переняла лучшее от тарификационной и подушевой. Схема получилась простой и понятной, она включает четыре элемента, поэтому в ней легко разобраться, – поддержал нововведение директор барнаульской школы №126 Александр Загайнов. – Новая система позволяет ввести окладную часть, которая дает стабильность, а также учитывает уникальность, результативность и качество труда".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

17.05.2019 08:49
Злобная бабка

Как обычно: повысить оклад, снизить надбавки?

0  0
17.05.2019 09:30
- гость -

Хотелось бы прежде всего услышать на сколько будет увеличен фонд оплаты труда. Ибо если общая сумма останется без изменений, то какая в принципе разница по какой методике она будет делиться между получателями

0  0
17.05.2019 09:33
гость

100% - оклад повысят - зарплата понизится, как в медицине у медсестер!

0  0
17.05.2019 09:41
krash

Оклад оклад оклад....оформят как на полставки или 1/3 да и делов то. Тоже мне новость.

0  0
17.05.2019 09:57
- гость -

Изменения касаются структуры зарплаты

о повышении речь не идет.как всегда

0  0
17.05.2019 10:01
- гость -

Ага, медикам уже повысили оклады, только стажевые вместо 80%, стали 35%, и фиксированные так называемые губернаторские выплаты с фельдшеров и медсестер сняли. Люди меньше стали получать. Зато администрация больниц больше. В первом роддоме технички даже меньше МРОТ получили.

0  0
17.05.2019 10:15
- гость -

Зато администрация больниц больше.
не разводите здесь свои больничные сплетни. никому в администрации не поднимали зп,в майских указах и дорожной карте о них ничего не говорится.

0  0
17.05.2019 10:28
- гость -

У нас у начмедов куча совмещений оформлено, в том числе медицинских должностей.

0  0
17.05.2019 10:35
- гость -

А вы теперь каждый день будете об этом писать? Что, вчера господину министру аплодисментов не хватило и подданных, в приступе неистовой благодарности лобызающих ботинок? Надо повторить?

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