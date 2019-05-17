Во время заседания рабочей группы по совершенствованию отраслевой системы оплаты труда в Министерстве образования и науки Алтайского края обсудили нюансы новой методики расчета зарплаты для учителей, которую планируют ввести в регионе, сообщает пресс-центр краевого правительства.

Под председательством главы Минобрнауки Максима Костенко и председателя комитета по социальной политике АКСЗ Татьяны Ильюченко собрались эксперты в этой области, а также представители профсоюзов и директора некоторых школ.

Изменения касаются структуры зарплаты, которая будет состоять из оклада, повышающих коэффициентов, компенсационных и стимулирующих выплат.

Приятным для педагогов аспектом станет увеличение оклада, то есть гарантированная государством минимальная выплата будет больше.

На размер зарплаты также будет влиять квалификация педагога. Чем выше категория, тем больше коэффициент, на который умножается размер заработной платы.

Кроме того, будет учитываться средняя наполняемость школы. Если в классах учится в среднем более 14 человек, то коэффициент будет повышенным.

Также выделены выплаты за реализацию углубленных программ учебных предметов, конкретизированы выплаты за реализацию адаптированных программ в условиях инклюзивного класса и систематизированы выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

В целом, изменения были позитивно восприняты присутствующими. Так, председатель Алтайской краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки Юрий Абдуллаев отметил, что новая система оплаты труда решает три ключевые задачи.

По его словам, это справедливая сбалансированная система (первая задача), с повышенной гарантированной оплатой труда (вторая), имеющая отрыв от МРОТ квалифицированных специалистов (третья).

"Новая система оплаты труда переняла лучшее от тарификационной и подушевой. Схема получилась простой и понятной, она включает четыре элемента, поэтому в ней легко разобраться, – поддержал нововведение директор барнаульской школы №126 Александр Загайнов. – Новая система позволяет ввести окладную часть, которая дает стабильность, а также учитывает уникальность, результативность и качество труда".