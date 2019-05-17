14 мая в Москве состоялась рабочая встреча архиепископа Горноалтайского и Чемальского Каллистрата по вопросу установки памятника миссионерам – создателям алтайской письменности, сообщает Горноалтайская епархия РПЦ.
Инициатором проекта выступил сенатор Федерального Собрания Иван Белеков. К работе будет привлечен скульптор Константин Зинич.
Непосредственные участники будущего проекта обсудили нюансы его реализации с представителем церкви.
В завершение встречи Белеков подарил архиепископу Каллистрату свою книгу: "С какого ты Алтая?".
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