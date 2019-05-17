Тела мужчины и женщины были обнаружены на месте пожара в частном жилом доме в Заринске. Трагедия произошла ранним утром 17 мая в переулке Заготзерновском.
Как стало известно порталу Amic.ru, огнеборцами на месте ЧП были найдены тела женщины 1943 года рождения и мужчины 1968 года рождения.
Причины пожара выясняются.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что данные о возгорании одноэтажного дома поступили в 07:03. Ликвидировать пожар удалось в 07:34. Площадь возгорания составила 81 квадратный метр. На момент прибытия пожарных дом горел открытым пламенем.
На тушение пожара привлекалось четыре единицы техники и девять человек личного состава.
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