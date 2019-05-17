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Лазарев на Евровидении-2019 выступит одним из первых

, ИА "Амител"
Откроет финальную часть конкурса представительница Мальты
Лазарев представит страну в финале музыкального конкурса Евровидение / Фото: woman.ru

Лазарев представит страну в финале музыкального конкурса Евровидение / Фото: woman.ru

Определен порядок выступления финалистов в финале Евровидения-2019, сообщает ТАСС.

Примечательно, что это определяется не жеребьевкой, а продюсерами шоу, которые стараются подобрать очередность для оптимального восприятия зрителями.

В результате представителю России – Сергею Лазареву – определили место в первой пятерке.

Откроет концерт на музыкальном конкурсе исполнительница от Мальты. Второй номер отдан албанской музыке, третий – чешской, четвертый – немецкой, а пятый – российской.

Замкнут первую десятку выступлений участники от Дании, Сан-Марино, Северной Македонии, Швеции и Словении.

Вторую десятку выступлений сформируют из представителей Кипра, Голландии, Греции, Израиля, Норвегии, Великобритании, Исландии, Эстонии, Белоруссии и Азербайджана.

Последними прозвучат французская, итальянская, сербская, швейцарская, австралийская и испанская композиции.

Напомним, финал Евровидения-2019 пройдет в Тель-Авиве в субботу, 18 мая. Сергей Лазарев считается одним из фаворитов конкурса. В 2016 году он выступал на конкурсе с композицией You Are the Only One, заняв третье место.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

17.05.2019 14:35
гость

Вообще ничего не понравилось .

0  0
17.05.2019 15:07
- гость -

Конкурс?"Голосование наглее чем у нас.Особенно с позапрошлой украино-татаркой,как её...забыл,прости господи.

0  0
17.05.2019 15:10
- гость -

А с прошлой израильтянкой,ничего так:в моём вкусе женщина.

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