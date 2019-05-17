Определен порядок выступления финалистов в финале Евровидения-2019, сообщает ТАСС.
Примечательно, что это определяется не жеребьевкой, а продюсерами шоу, которые стараются подобрать очередность для оптимального восприятия зрителями.
В результате представителю России – Сергею Лазареву – определили место в первой пятерке.
Откроет концерт на музыкальном конкурсе исполнительница от Мальты. Второй номер отдан албанской музыке, третий – чешской, четвертый – немецкой, а пятый – российской.
Замкнут первую десятку выступлений участники от Дании, Сан-Марино, Северной Македонии, Швеции и Словении.
Вторую десятку выступлений сформируют из представителей Кипра, Голландии, Греции, Израиля, Норвегии, Великобритании, Исландии, Эстонии, Белоруссии и Азербайджана.
Последними прозвучат французская, итальянская, сербская, швейцарская, австралийская и испанская композиции.
Напомним, финал Евровидения-2019 пройдет в Тель-Авиве в субботу, 18 мая. Сергей Лазарев считается одним из фаворитов конкурса. В 2016 году он выступал на конкурсе с композицией You Are the Only One, заняв третье место.
Комментарии
Вообще ничего не понравилось .
Конкурс?"Голосование наглее чем у нас.Особенно с позапрошлой украино-татаркой,как её...забыл,прости господи.
А с прошлой израильтянкой,ничего так:в моём вкусе женщина.