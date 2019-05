Определен порядок выступления финалистов в финале Евровидения-2019, сообщает ТАСС.

Примечательно, что это определяется не жеребьевкой, а продюсерами шоу, которые стараются подобрать очередность для оптимального восприятия зрителями.

В результате представителю России – Сергею Лазареву – определили место в первой пятерке.

Откроет концерт на музыкальном конкурсе исполнительница от Мальты. Второй номер отдан албанской музыке, третий – чешской, четвертый – немецкой, а пятый – российской.

Замкнут первую десятку выступлений участники от Дании, Сан-Марино, Северной Македонии, Швеции и Словении.

Вторую десятку выступлений сформируют из представителей Кипра, Голландии, Греции, Израиля, Норвегии, Великобритании, Исландии, Эстонии, Белоруссии и Азербайджана.

Последними прозвучат французская, итальянская, сербская, швейцарская, австралийская и испанская композиции.

Напомним, финал Евровидения-2019 пройдет в Тель-Авиве в субботу, 18 мая. Сергей Лазарев считается одним из фаворитов конкурса. В 2016 году он выступал на конкурсе с композицией You Are the Only One, заняв третье место.