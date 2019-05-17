Достройка уже работающего гребного канала в Барнауле обойдется бюджету Алтайского края в 260 миллионов рублей. Работы необходимо выполнить к этапу Кубка мира, который пройдет в городе в 2021 году. По данным с сайта Госзакупок, подрядчиком стало ГУП ДХ АК "Северо-Восточное ДСУ".

Подрядчик должен построить обводной канал для спортивной базы определенной глубины и ширины с учетом колебания воды, укрепить берега, прилегающие к каналу, обустроить зону парковки и подъезд к месту проведения соревнования с освещением и тротуарами, благоустроить прилегающие территории. Согласно проектно-сметной документации, составленной ранее, работы на этом объекте могут быть связаны с риском затопления талыми водами Оби, что строителям также придется учитывать. По условиям контракта работы должны быть завершены до 1 октября 2020 года.

Престижные международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Барнауле 6-8 июня 2021 года. Предполагается участие 600 спортсменов, из них только около двадцати будут представлять Россию. Помимо самого канала необходимо вложить серьезные деньги в инфраструктуру.

Есть предварительная договоренность с компанией "ИрАэро" об организации чартера из Европы в Барнаул.

Для проведения гонок необходимо иметь у себя 450 лодок, отвечающих требованиям международной федерации. Для этих условий подходят суда трех брендов – производства Португалии, Польши и Сербии. Запланированы парковочные пространства на 500 мест для участников и их команд, а также на три тысячи мест – для зрителей. Предполагается, что впоследствии эти объекты будут использоваться отдыхающими. Кроме того, будет расширена дорога, ведущая от старого моста в сторону гребного канала.