Достройка уже работающего гребного канала в Барнауле обойдется бюджету Алтайского края в 260 миллионов рублей. Работы необходимо выполнить к этапу Кубка мира, который пройдет в городе в 2021 году. По данным с сайта Госзакупок, подрядчиком стало ГУП ДХ АК "Северо-Восточное ДСУ".
Подрядчик должен построить обводной канал для спортивной базы определенной глубины и ширины с учетом колебания воды, укрепить берега, прилегающие к каналу, обустроить зону парковки и подъезд к месту проведения соревнования с освещением и тротуарами, благоустроить прилегающие территории. Согласно проектно-сметной документации, составленной ранее, работы на этом объекте могут быть связаны с риском затопления талыми водами Оби, что строителям также придется учитывать. По условиям контракта работы должны быть завершены до 1 октября 2020 года.
Престижные международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Барнауле 6-8 июня 2021 года. Предполагается участие 600 спортсменов, из них только около двадцати будут представлять Россию. Помимо самого канала необходимо вложить серьезные деньги в инфраструктуру.
Есть предварительная договоренность с компанией "ИрАэро" об организации чартера из Европы в Барнаул.
Для проведения гонок необходимо иметь у себя 450 лодок, отвечающих требованиям международной федерации. Для этих условий подходят суда трех брендов – производства Португалии, Польши и Сербии. Запланированы парковочные пространства на 500 мест для участников и их команд, а также на три тысячи мест – для зрителей. Предполагается, что впоследствии эти объекты будут использоваться отдыхающими. Кроме того, будет расширена дорога, ведущая от старого моста в сторону гребного канала.
Комментарии
Решили опозориться на весь мир?
Ох,осрамимся перед иностранцами
Чего засикотили? Весь мир зато Барнаул узнает!
260 миллионов, - это 260 решенных жилищных проблем у нуждающихся, зачем нужны понты городу, который вообще никому не интересен? думать нужно о жителях, а не о том, как пропиариться за счет гос.бюджета!
А в самом деле, сколько в Барнауле аварийных домов? Сколько в них нуждающихся? Вперёд, гражданин Дугин, Вы только что говорили, что в отставку не собираетесь, у Вас много работы. Пора действовать!
это так денег типа не хватает что даже пенсии отменили? красавцы просто.
хорошо, решат проблему жилья и что??? каким образом это разовьёт край? придут деньги? вряд ли, а с постройкой канала, с расширением дороги, со строительством тренировочной базы- вероятнее всё! вон сколько городов разъехалось из-за того, что не было развития города, а жить было где
Все эти инфраструктурные вопросы решаются с привлечением федеральных денег. Барнаул стоит на реке и не имеет нормального пляжа!!! Его то заливает, то его не открывают по соображениям безопасности, то вопросы доступности этого пляжа возникают. И это из года в год. На гребном канале можно сделать нормально, по человечески зону отдыха, которая нужна в первую очередь, горожанам!! Соревнования пройдут. А оборудованный берег останется!!!