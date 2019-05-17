Пятница, 17 Май, 12:28

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,56
€ 72,37
Обь
259см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019АТР-2019Мусорная реформа
Новости

Достройка гребного канала к Кубку мира в Барнауле обойдется в 260 миллионов

, ИА "Амител"
При этом десятки миллионов рублей нужно вложить и в другую инфраструктуру

Достройка уже работающего гребного канала в Барнауле обойдется бюджету Алтайского края в 260 миллионов рублей. Работы необходимо выполнить к этапу Кубка мира, который пройдет в городе в 2021 году. По данным с сайта Госзакупок, подрядчиком стало ГУП ДХ АК "Северо-Восточное ДСУ".

Подрядчик должен построить обводной канал для спортивной базы определенной глубины и ширины с учетом колебания воды, укрепить берега, прилегающие к каналу, обустроить зону парковки и подъезд к месту проведения соревнования с освещением и тротуарами, благоустроить прилегающие территории. Согласно проектно-сметной документации, составленной ранее, работы на этом объекте могут быть связаны с риском затопления талыми водами Оби, что строителям также придется учитывать. По условиям контракта работы должны быть завершены до 1 октября 2020 года.

Престижные международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Барнауле 6-8 июня 2021 года. Предполагается участие 600 спортсменов, из них только около двадцати будут представлять Россию. Помимо самого канала необходимо вложить серьезные деньги в инфраструктуру.

Есть предварительная договоренность с компанией "ИрАэро" об организации чартера из Европы в Барнаул.

Для проведения гонок необходимо иметь у себя 450 лодок, отвечающих требованиям международной федерации. Для этих условий подходят суда трех брендов – производства Португалии, Польши и Сербии. Запланированы парковочные пространства на 500 мест для участников и их команд, а также на три тысячи мест – для зрителей. Предполагается, что впоследствии эти объекты будут использоваться отдыхающими. Кроме того, будет расширена дорога, ведущая от старого моста в сторону гребного канала.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

17.05.2019 11:17
- гость -

Решили опозориться на весь мир?

0  0
17.05.2019 11:44
- гость -

Ох,осрамимся перед иностранцами

0  0
17.05.2019 12:00
Вах

Чего засикотили? Весь мир зато Барнаул узнает!

0  0
17.05.2019 12:04
- гость -

260 миллионов, - это 260 решенных жилищных проблем у нуждающихся, зачем нужны понты городу, который вообще никому не интересен? думать нужно о жителях, а не о том, как пропиариться за счет гос.бюджета!

0  0
17.05.2019 12:07
- гость -

А в самом деле, сколько в Барнауле аварийных домов? Сколько в них нуждающихся? Вперёд, гражданин Дугин, Вы только что говорили, что в отставку не собираетесь, у Вас много работы. Пора действовать!

0  0
17.05.2019 12:14
- гость -

это так денег типа не хватает что даже пенсии отменили? красавцы просто.

0  0
17.05.2019 12:18
Зануда

хорошо, решат проблему жилья и что??? каким образом это разовьёт край? придут деньги? вряд ли, а с постройкой канала, с расширением дороги, со строительством тренировочной базы- вероятнее всё! вон сколько городов разъехалось из-за того, что не было развития города, а жить было где

0  0
17.05.2019 12:18
Жора

Все эти инфраструктурные вопросы решаются с привлечением федеральных денег. Барнаул стоит на реке и не имеет нормального пляжа!!! Его то заливает, то его не открывают по соображениям безопасности, то вопросы доступности этого пляжа возникают. И это из года в год. На гребном канале можно сделать нормально, по человечески зону отдыха, которая нужна в первую очередь, горожанам!! Соревнования пройдут. А оборудованный берег останется!!!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
12:19
Во всем виноваты шипы: почему в России хотят зимой ограничить скорость авто 0
12:01
Вход строго разрешен: в салонах "Билайн" пропали обычные цены 0
11:49
"Справедливая Россия" помогает возрождать мемориалы в алтайской глубинке 0
11:38
Как защититься от киберпреступников: три главных правила выживания в интернете 0
11:32
С мостом через Катунь: Хорохордин рассказал о железной дороге в Горный Алтай 0
11:23
Мать и сын погибли на пожаре в Заринске: Следком проводит проверку 0
11:04
Неизвестный водитель в Горном Алтае совершил смертельное ДТП и скрылся 0
10:56
Изменить ваш бизнес: авторский тренинг от бизнес-тренера международного уровня 6
10:33
Выше дома: мощный "фонтан" в результате порыва трубопровода поразил барнаульцев 8
10:23
Достройка гребного канала к Кубку мира в Барнауле обойдется в 260 миллионов 8
10:02
Разлученные при рождении близнецы нашли друг друга через 40 лет в Алтайском крае 0
09:48
Народный музей сгорел в Бийске накануне "Ночи музеев" 2
09:21
Тела двоих людей обнаружили на месте пожара в Заринске 0
09:04
Только между нами: как работает детский телефон доверия на Алтае 0
08:45
Учителям изменят методику расчета зарплаты в Алтайском крае 12
08:27
"Коммунальный прорыв": в Барнауле вода забила из-под асфальта 7
08:12
Черный – на счастье: "Тойота центр АЕМ" предлагает выгоду до 450 тысяч рублей 0
08:01
"Мы были готовы ко всему": семья борется за жизнь сына с сердцем справа 6
07:50
Министр алтайского Минтранса проведет экскурсию по музею "Дороги Алтая" 1
07:34
Пожмякай меня: в ТРЦ "Пионер" состоится ярмарка слаймов 0
07:19
Как будем по-новому платить за отопление в домах с индивидуальными счетчиками 0
07:13
Топ-10 самых красивых мужчин Африки, которых точно оценят россиянки 9
07:03
Элитную "двушку" с системой "умный дом" продают в центре Барнаула за 10,5 млн 5
06:48
Яркая, путеводная, твоя: все, что нужно знать о барнаульской "Полярной звезде"
Разбираем новый жилой комплекс в центре города "от и до" в новом проекте Amic.ru
06:32
"Для России лучше быть штатом США": топ-10 фраз Валерии Новодворской 57
06:17
Снег уходит, тепло возвращается: прогноз погоды в Алтайском крае на 17 мая 0
06:01
Йогурты, гостиницы и раскопки: чем удивит "Музейная ночь" в Алтайском крае 0
05:57
Единый расчет прожиточного минимума пенсионера нужен, чтобы не завышали 0
04:29
Законопроект о фотофиксации техосмотра приняли в Госдуме 2
03:42
Ученые объяснили, почему северный магнитный полюс перемещается в Россию 1
02:55
Нагиев прокомментировал лишение дочери Алсу победы в "Голос. Дети" 5
01:55
Строительство храма в Екатеринбурге приостановят на время опроса 6
00:01
"Какая наглость!": Путин об отсутствии "построенной" детской площадки в Рязани 6
23:57
Житель Кыргызстана на Алтае пытался дать взятку в размере менее 10 тысяч рублей 1
23:27
Глава Group-IB желает узнать заказчика накрутки на "Голос. Дети" 2
23:07
Путин поручил установить День географа 18 августа 0
22:51
Жительница Рубцовска из ревности разослала всем интимную запись из телефона мужа 4
22:27
Поклонники "Игры престолов" потребовали переснять восьмой сезон сериала 0
21:52
Жительница Барнаула убила соседа, чтобы скрыть от сожителя внезапный роман 2
21:42
Путин рассказал, как носил соседку на руках 1
21:31
Медики рассказали, как защититься от тополиного пуха 1
20:56
Чистый вывоз капитала из России в январе-апреле увеличился почти вдвое 1
20:47
Путин предложил спросить жителей Екатеринбурга о строительстве храма 5
20:37
Путин сравнил чиновников с владельцами средств повышенной опасности 0
19:52
Медведев поручил принять меры по погашению задолженностей предприятий ЖКХ 0
19:28
Молодежный парламент Алтайского края избрал нового председателя 3
19:08
Коротко о главном: слухи об отставке главы Барнаула и страсти по горячей воде
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 мая
18:40
Первый канал аннулировал результаты "Голос. Дети", где победила дочь Алсу 2
18:34
Медведев напомнил регионам, что может забрать у них полномочия 0
18:08
Участники из 80 регионов России и из-за рубежа зарегистрировались на форум "АТР" 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.